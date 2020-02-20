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Kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 7 kişi yakalandı.

20.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:43
'un ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i kadın 7 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Susuz Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendiren Vezirköprü Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, operasyon düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 bin 400 sikke bulundu. Olayla ilgili V.Y. (61), H.A. (47), E.Ö. (23), F.D. (57), A.D. (33), H.Y. (52) ve Ş.M. (49) gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.D, H.Y. ve Ş.M, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.
V.Y, H.A, E.Ö. ve F.D. ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçak kazı operasyonunda 7 kişi yakalandı

Vezirköprü, Samsun, Güncel

Kaynak: AA


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