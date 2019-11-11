Haberler » Güncel » Kaçak kazı operasyonunda tarihi hamam bulundu - Haber

Kaçak kazı operasyonunda tarihi hamam bulundu

Çanakkale'de kaçak kazı operasyonunda 1700'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen Osmanlı hamamı keşfedildi.

11.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:32
Çanakkale'de kaçak kazı operasyonunda 1700'lü yıllarda yapıldığı değerlendirilen Osmanlı hamamı keşfedildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı ve müze müdürlüğü yetkililerinin desteğiyle merkeze bağlı Kızılkeçili köyü Uçmakbaba mevkisinde operasyon düzenledi.
Operasyonda, tarihi yapıda define arayan 8 şüpheli suçüstü yakalandı.
Yapılan incelemede büyük bölümü yıkılmış halde, dış duvarları ayakta olan yapının hamam olduğu, yapının definecilerin kaçak kazı sırasında zarar gördüğü tespit edildi.
Çanakkale Müze Müdürlüğü yetkilileri, hamam kalıntılarının yakınında bulunan Osmanlı mezarlığındaki mezar taşları okumasında, hamamın 1700'lü yıllara ait olduğunu belirledi.
Operasyonun ardından Osmanlı hamamı ve mezarlığı için müze yetkililerince tescil işlemi başlatıldı.
Öte yandan kazı sırasında hamam yapısına zarar veren şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaçak kazı operasyonunda tarihi hamam bulundu

Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:47 Evinin bodrumunu silah imalathanesine çevirmiş
19:46 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Boğaziçi Kanunu) Yapılması düşünülen düzenlemede Boğaziçi...
19:45 Mogherini: DEAŞ'lıların iadesi, AB üyesi devletlerin yetki alanına giriyor
19:45 A Milli Futbol Takımı'nda mesai başladı
19:42 Batman Çayı'na düşen kişi kayboldu
19:08 Avrasya anket şirketinden çarpıcı AK Parti yorumu: 50 ile 60 arası istifa gelecek
18:30 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi! Tabutla defnedildiler
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:56 İstanbul'da su zammına tepki: İmamoğlu verdiği sözü tutmalı
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
11.11.2019 19:48:04