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Kaçak kazı polise takıldı: 7 gözaltı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de define aramak için 10 metre derinliğinde kuyu kazan 7 kişi, polis ekiplerince düzenlenen baskında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

29.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:11
Kaçak kazı polise takıldı: 7 gözaltı
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de define aramak için 10 metre derinliğinde kuyu kazan 7 kişi, polis ekiplerince düzenlenen baskında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sabah saatlerinde Konuralp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi'nde kaçak kazı yapan 7 kişiyi gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. İhbarı değerlendiren Düzce Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Murat Demir Mahallesi'nde kazının yapıldığı yere operasyon düzenledi. Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 kişi, 10 metre derinliğinde kazılan çukurun içinden çıkarılarak gözaltına alındı. Şahısların kazıda kullandıkları jeneratör, hilti, kazma ve küreklere el koyan ekipler, yakaladıkları şahısları ifadeleri alınmak üzere KOM Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi, daha sonra adliyeye çıkartıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Düzce, 3. Sayfa

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