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Kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

AYDIN'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 4 defineci, polis ekiplerince suçüstü yakaladı.

09.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 22:04
Kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

AYDIN'ın Didim ilçesinde kaçak kazı yapan 4 defineci, polis ekiplerince suçüstü yakaladı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alan içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeyi takibe alan ekipler, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda kaçak kazı yapan A.İ., İ.K., H.D. ve H.Y. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kazıda kullandığı 2 kürek, 2  kazma, 1- 1.5 metre uzunluğunda demir çubuk ve 1 demir keski ele geçirildi. Kazı yapılan yerde ise 2 metre derinlikte ve 2 metre genişliğinde çukur bulundu. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Polis, Didim, Güncel
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