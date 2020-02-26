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Kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı

KİLİS'te, izinsiz define arayan 2 kişi, kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

26.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:07Kaçak kazı yapan defineciler, suçüstü yakalandı

KİLİS'te, izinsiz define arayan 2 kişi, kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Komutanlığı ekipleri, Topallar köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kazı yapan C.A. ve H.P.'yi gözaltına aldı. Yanlarında 2 dedektör ve çeşitli cihazlar ele geçirilen şüphelilerin, otomobilinde yapılan aramada ise Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 gümüş sikke ile 41 uyuşturucu hap ele geçirildi.Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, ele geçirilen sikke ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

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