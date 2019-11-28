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Kaçak kazı yapan kişiye jandarmadan suçüstü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Sit alanında kaçak kazı yaparken, bir kişi suçüstü jandarma tarafından yakalandı.

28.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:48Kaçak kazı yapan kişiye jandarmadan suçüstü
'in ilçesinde Sit alanında kaçak kazı yaparken, bir kişi suçüstü jandarma tarafından yakalandı.

İl Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Musabeyli ilçesi Fericek köyünde yaptığı baskında A.Y. isimli şahsı SİT alanı içerisinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. A.Y'nin, ikamet ettiği ev ve eklentilerinde yapılan arama neticesinde 5 gram Metamfetamin cinsi uyuşturucu madde, 6 gram Kenevir Tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet altın arama dedektörü, 13 adet altın arama aparatı, 1 adet mağara görüntüleme cihazı, 1 adet yeraltı dinleme cihazı, 3 adet adaptör ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 3 adet Sikke ele geçirildi. . Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda olay ile ilgili adli süreç devam ettiği bildirildi. - KİLİS

Musabeyli, Jandarma, Kilis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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