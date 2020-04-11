Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan kişilere göz açtırmıyor.

11.04.2020 18:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:08
Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan kişilere göz açtırmıyor.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri iki farklı operasyonda kaçak kazı yapan kişileri suç aletleriyle birlikte suç suçüstü yakaladı.

İlk olay, Adıyaman'ın Besni ilçesi Oyratlı köyü Nasiroğlu mevkiinde bulunan birinci derece arkeolojik SİT alanında gerçekleşti. İzinsiz kazı yaptığı öğrenilen I.V. isimli şahıs kaçak kazı yapmakta kullandığı aletlerle birlikte suç üstü yakalanmıştır.

Diğer olay ise, Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu köyü kaya mezarlıklarında bulunan birinci derece arkeolojik SİT alanında gerçekleşti. İzinsiz kazı yapan M.R.K, Ü.K, K.D, H.D. ve N.D. isimli şahıslar suç aletleriyle birlikte kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan şahıslar gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:38: Alaşehir'de ev yangını - Haberler 18:33: Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü - Haberler 18:29: Fırıncılar sokak sokak gezdi vatandaşa ekmek ulaştırdı - Haberler 18:24: Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar - Haberler 18:21: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik