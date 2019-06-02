Kaçak kazı yaparken jandarmaya yakalandı

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde kaçak kazı yapan şahıs, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri Edremit ilçesi Dereli
Mahallesi Eski Kale
mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, V.D. isimli şahsı metal arama detektörü ve kazma ile birlikte suçüstü yakaladı. Adli makamların talimatıyla şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Edremit
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, 3. Sayfa