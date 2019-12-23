Haberler » 3. Sayfa » Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar - Haberler

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 3 kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

23.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:09 Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
'nin ilçesinde 3 kişi kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Tomarza ilçesine bağlı Melikviran mahallesinde M.A.'ya ait harabe eve operasyon düzenlendi. Operasyonda F.P., A.C., M.A. ve F.P. kaçak kazı yaparken yakalandı. Ayrıca şahısların kazı yaparken kullandığı 1 adet dedektör, 5 adet kova, 1 adet hilti, 1 adet manivela, 2 adet baret, 1 adet ip merdiven, 1 adet balyoz, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 38 metre seyyar elektirik kablosu, 3 adet eldiven, 1 adet gaz maskesi, 2 adet tahta metre, 1 adet kanca, 1 adet koruma gözlüğü ve 31 metre halat ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri sürüyor.

Kayseri İl Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği belirtildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, Tomarza, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:39   Almanya'da camiye domuz fotoğrafı bulunan mektup gönderildi - Haberler
15:36   Pişkin hırsızlık zanlısı: "Yakışıklı olmam lazım, hayranlarıma selamlar" - Haberler
15:35   Balıkesir'de 13 FETÖ şüphelisine operasyon - Haberler
15:35   Uyuşturucu ticaretine 4 yıl 2 ay hapis cezası - Haberler
15:32   Biyolojik ailesini arayan genç kadının 4 aile adayı şaşkınlığı - Haberler
15:23   Avlamak istediği yaban domuzunun saldırısına uğrayan avcı ölümden döndü - Haberler
15:05   Erdoğan'ın 3 dönem kuralından muaf tuttuğu isim, kamyonla kum ve çakıl taşıdı - Haberler
14:55   HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Bir dönemin sabık Başbakanı'nın parti çalışmaları ile bir ilgimiz yoktur - Haberler
14:36   MHP'den ihraç edilen vekil, Ali Babacan'ın partisine katılacak - Haberler
14:31   Ünlü anketçiden dikkat çeken analiz! Davutoğlu ve Babacan'ın alacağı oy oranına ilişkin rakam verdi - Haberler
23.12.2019 15:44:11