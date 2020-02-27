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Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Tokat'ta Sebastapolis Antik Kentinin bulunduğu Sulusaray İlçesine bağlı Alpudere Köyünde 1, Pazar ilçesine bağlı Üzümören Kasabasında ise izinsiz kazı yapan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

27.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:17Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
'ta Sebastapolis Antik Kentinin bulunduğu İlçesine bağlı Alpudere Köyünde 1, Pazar ilçesine bağlı Üzümören Kasabasında ise izinsiz kazı yapan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Komutanlığına bağlı ekipler Sulusaray ve Pazar ilçeleri kırsalından alınan istihbaratların değerlendirilmesi sonrasında harekete geçti. Alınan ihbarlara göre Sulusaray ilçesine bağlı Alpudere köyü sınırları içerisinde ve Pazar İlçesine bağlı Üzümören Kasabasında izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Ekipler yaptığı çalışmada Sulusaray'da 1, Pazar'da ise 5 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. - TOKAT

Sulusaray, Jandarma, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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