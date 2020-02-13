Haberler » Güncel » Kaçak kazı yapılan alanda tarihi paralar ele geçirildi - Haber

Kaçak kazı yapılan alanda tarihi paralar ele geçirildi

ADANA'da, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen araziye polisin düzenlediği baskında, üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirdi.

13.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:18Kaçak kazı yapılan alanda tarihi paralar ele geçirildi

ADANA'da, izinsiz kazı yapıldığı belirlenen araziye polisin düzenlediği baskında, üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçesi Gültepe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden polis, yaptığı araştırmada kazı yapılan yerde üzerinde kral tacı bulunan 26 tarihi para geçirdi. Kazı yapan şüphelilerin kaçtığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazılan alana merdivenle inildiğini saptandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
13.02.2020 14:45:46