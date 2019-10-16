Haberler » 3. Sayfa » Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi eser aradıkları belirtilen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.

16.10.2019 11:06Kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişi suçüstü yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, tarihi eser aradıkları belirtilen 3 şahıs, kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre; bir istihbari bilgiyi değerlendiren Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Badavut mevkisi Tekev bölgesinde kaçak kazı yaptıkları belirtilen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Yakalanan Z.Ç., C.E. ve L.E. hakkında yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:57 Eşini öldürdüğü iddia edilen şüphelinin yargılanmasına başlandı
11:51 Cezaevinde öldürülen sanığın katillerine 45 yıl hapis cezası
11:55 Siirt merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltı
11:50 Durakta otobüs bekleyen kişinin cebinden parasını çalan hırsız yakalandı
11:48 Üniversitede terör örgütüne eleman temin etmeye çalışmışlar
11:47 Gaziantep'te halk otobüsü faciası: 3 yaralı
11:51 Alkol aldıkları arkadaşını öldüren şahıslar, cesedi taşırken yakalandı
16.10.2019 12:00:31