27.06.2019 08:35
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Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar

Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Türkocağı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde define arama amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T, M.K. ve E.K'yi kazı yaptıkları sırada yakaladı.
Evde yapılan incelemede zeminden çıkartılan toprağın çuvallara doldurarak odalarda depolandığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü , Seyhan , Adana , Güncel

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