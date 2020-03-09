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Kaçak kazıdan 1 kişi tutuklandı

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

09.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:26
Kaçak kazıdan 1 kişi tutuklandı
Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Milas'ta kaçak kazı yapıldığına dair bilgi edinen Milas KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

3'üncü derece sit alanı içerisinde yer aldığı belirlenen ikamette arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğindeki mozaik tabakaya da zarar verilerek 2 farklı odada yaklaşık iki metre derinliğinde kazı yapıldığını tespit etti.

Çok sayıda kazma kürek ele geçiren ekipler, olayın şüphelisi olarak K.Y.'yi gözaltına aldı. K.Y.'ye ait işyerinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ve fişekler ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adliyeye sevk edilen K.Y. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler : Milas, 3. Sayfa
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