Haberler » 3. Sayfa » Kaçak kazılar mahalleliyi canından bezdirdi

Kaçak kazılar mahalleliyi canından bezdirdi

Denizli'nin Çivril ilçesinde Prehistorik (Frigya) dönemine ait olduğu tahmin edilen bölgede definecilerin yaptığı kaçak kazılar yöre halkının tepkilere neden oldu.

10.10.2019 10:36Kaçak kazılar mahalleliyi canından bezdirdi
Denizli'nin Çivril ilçesinde Prehistorik (Frigya) dönemine ait olduğu tahmin edilen bölgede definecilerin yaptığı kaçak kazılar yöre halkının tepkilere neden oldu.

Çivril'in Gürpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Phrygıa (Frigya) krallığı dönemine ait olduğu tahmin edilen alanda definecilerin yaptığı kaçak kazılar bölge halkını isyan ettirdi. Tarihi Bria Kalesi'nin giden eski yol üzerinde bulunan alanın kaçak defineciler tarafından makinelerle kazıldığını belirten vatandaşlar duruma müdahale edilmesini istedi. Bölgede bulunan Bria Kalesi kalıntılarına yakın olması ve tarihi Roma yolu üzerinde bulunmasından dolayı kaçak definecilerin ilgisini çeken yörede çok sayıda mezarın kazıldığı belirtildi. Bölgenin ulaşım konusunda çok rahat olması ve iki il sınırına çok yakın olması güvenlik açısından definecileri cesaretlendirdiği öğrenildi.

Kazılan yerlerde oda mezar ve mermer mezar kapaklarının bulunmasından dolayı antik çağda önemli bir ulaşım merkezi olduğu düşünülüyor. - DENİZLİ

Gürpınar, Denizli, Çivril, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:08 Feci kazadan sağ çıktılar
12:07 Hedefler böyle vuruldu
12:01 Tarsus'ta 125 litre sahte içki ele geçirildi
11:58 Yakalanacağını anlayan azılı kapkaççı çatıya çıkıp intihar etmeye kalkıştı
11:57 Yırtıcı kuş avı yapan şahsa 20 bin 387 liralık büyük ceza
11:56 Kayseri'deki cinayete 1 tutuklama
11:56 Endonezya Güvenlik Bakanı'na bıçaklı saldırı
10.10.2019 12:15:00