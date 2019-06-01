Kaçak kazıya 6 gözaltı

Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale Jandarma
Komutanlığı ekipleri bazı şüphelilerin Akçakeçili köyünde izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.
Birinci derecede arkeolojik SİT alanı olan bölgede kepçeyle kazı yaptığı saptanan S.K, M.T, M.Y, G.Y, N.Ç. ve A.K. suçüstü yakalandı. Geyikli
Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, N.Ç, G.T. ve M.T. adli kontrol şartıyla, S.K. ve M.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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