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Kaçak kazıya suç üstü

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarı alan jandarma timleri, Çakırca köyünde 6 kişiye suç üstü yaptı.

09.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:58Kaçak kazıya suç üstü
'nın ilçesinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarı alan jandarma timleri, Çakırca köyünde 6 kişiye suç üstü yaptı.

Olay sabah saat saat 09.00 sıralarında Çakırca köyünde H.U'ya ait evin bahçesinde meydana geldi. Bir evin bahçesinde kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma, olay yerine baskın yaparak, H.U. Ş.U. Y.Z. E.G. Ö.M. K.B. isimli şahıslara suçüstü yaptı. Define aradıkları iddia edilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ve müze yetkilileri, 5 metre derinliğinde kazı yapıldığını tespit etti. Herhangi bir bulguya rastlanılmayan kazıda şüphelilerin su kuyusu açmak için kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. - BURSA

Jandarma, İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

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