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Kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

Antalya'ın Serik ilçesinde Jandarma tarafından yapılan baskında kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

22.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:38Kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
'ın ilçesinde tarafından yapılan baskında kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Gebiz J.Krk.K.lığı ekipleri, Tekke Mahallesi ormanlık alan içerisinde kazı ve define araması yapılacağı konusunda duyum aldı. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Gebiz J.Krk.K.lığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince bölgede gerekli tedbir alındıktan sonra ormanlık alanda yapılan operasyon ile kazı yapan M.A.Ç. Ş.Ç. ve M.O isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan araştırmada altın aramada kullanılan 1 adet metal arama ve tespit dedektörü ve bağlantı parçaları, 1 adet tahra, 1 adet keser ele geçirildi. Serik Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, serik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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