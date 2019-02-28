Kaçak Kazıya Suçüstü

Nevşehir (AA) - Nevşehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Nevşehir Kalesi civarında bulunan sit alanında define amacıyla kazı yapıldığı ihbarı alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alandaki 3 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde 3 gaz maskesi, el feneri ve keski ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet etme suçundan adli işlem yapıldı.
Nevşehir Kalesi, Nevşehir, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA