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Kaçak kazıya suçüstü: Roma ve Bizans Dönemi'ne ait tarihi eserler ele geçirildi

Kaçak kazıya suçüstü: Roma ve Bizans Dönemi'ne ait tarihi eserler ele geçirildiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından yapılan yapılan kaçak kazı operasyonunda yakalanan 2 kişinin üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.

20.10.2019 17:15
Kaçak kazıya suçüstü: Roma ve Bizans Dönemi'ne ait tarihi eserler ele geçirildi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından yapılan yapılan kaçak kazı operasyonunda yakalanan 2 kişinin üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malkara İlçe Jandarma ekiplerince kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili yapılan çalışma kapsamında Kermeyan Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
İzinsiz kazı yaptığı belirlenen İ.H ve E.Ö isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şahsın üzerinde Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda sikke, 4 adet küp, 71 adet tarihi eser obje, ruhsatsız tabanca ve dedektör ele geçirildi.
Olayla ilgili incelemeler devam ederken, el konulan tarihi eserlerin Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
Kaçak kazıya suçüstü: Roma ve Bizans Dönemi'ne ait tarihi eserler ele geçirildi

Malkara, Roma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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