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Kaçak kol saati operasyonu

Adana'da, piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

22.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:09
Kaçak kol saati operasyonu
Adana 'da, piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kaçak kol saati ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ve Seyhan ilçesinde kaçak kol saati olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine iki ayrı adrese yaptığı operasyonda piyasa değeri 662 bin lira olan bin 15 adet kol saati ele geçirdi.

Olayla ilgili E.İ.K. ve U.Ö. gözaltına alındı.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

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