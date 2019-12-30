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Kaçak Lüks Villa Yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Güneybudaklar Mahallesi'nde kaçak olarak yapılan ruhsatsız lüks villa inşaatını yıktı.

30.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:54 Kaçak Lüks Villa Yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde bulunan kaçak yapılara geçit vermeyerek yıkım işlemlerini yapıyor. Kent kimliği ve dokusuna zarar veren kaçak yapılara karşı yürütülen kararlı mücadele kapsamında Güneybudaklar Mahallesi'nde inşaat aşamasında olan 2 katlı lüks villa yıkıldı. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan villa iş makinesi ile yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, ruhsatsız ve kaçak yapıya asla izin vermeyeceklerini belirtti.


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Kaynak: Bültenler

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