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Kaçak madende ölen Afgan uyruklu gencin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak olarak işletilen maden ocağında dün akşam saatlerinde iş kazası yaşandı.

10.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:23Kaçak madende ölen Afgan uyruklu gencin Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edildi
'ın ilçesinde kaçak olarak işletilen maden ocağında dün akşam saatlerinde iş kazası yaşandı. Olayda ölen ve Afganistan uyruklu olduğu tespit edilen gencin üzerinden kimlik çıkmadı. Bir taraftan gencin kimlik tespit çalışmaları sürerken diğer yandan 'ye kaçak yollardan girdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesinde kaçak olarak işletilen bir maden ocağında yaşandı. Soyadı öğrenilemeyen Afganistan uyruklu ve Abbas isimli genç, desendere tabir edilen bölgeden aşağıya yuvarlandı. Kaçak ocağı ise K.B.'nin işlettiği öne sürüldü. verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri, 112 acil sağlık ekipleri, TTK Tahlisiye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2.5 saat süren çalışmaların ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Afgan uyruklu gencin cesedi otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Abbas isimli gencin yurda kaçak yollarla girdiği ve Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne herhangi bir kaydının bulunmadığı öğrenildi. Kimlik bilgilerine ulaşılamaması sebebiyle ailesi de tespit edilemedi. Gencin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Afganistan Büyükelçiliği ile irtibata geçilerek ailesine ulaşılmaya çalışılacağı öğrenildi. Gözaltındaki K.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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