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Kaçak maske imalathanesine baskın

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, izinsiz maske üretimi yaparak stoklayan imalathaneye baskın düzenlendi.

31.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:59
Kaçak maske imalathanesine baskın

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, izinsiz maske üretimi yaparak stoklayan imalathaneye baskın düzenlendi. 6 bin adet maske ve üretiminde kullanılan kumaş ele geçirilirken, 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Derince ilçesinde koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bir imalathanede maske üretilip, stoklandığını tespit ederek baskın düzenledi. Yapılan baskında stoklanan 6 bin adet maske, 400 adet boş maske kutusu, 2 makara maske lastiği, 3 bin 250 adet koruyucu maske üretiminde kullanılacak kesilmiş kumaş ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, imalathaneyi işleten kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Derince, Güncel
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