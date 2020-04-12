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Kaçak maske operasyonu

Uşak'ta 3 imalathaneye düzenlenen operasyonda Sağlık Bakanlığından izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 264 bin tek kullanımlık maske ele geçirildi.

12.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:23
Uşak 'ta 3 imalathaneye düzenlenen operasyonda Sağlık Bakanlığından izinsiz ve steril şartlara aykırı şekilde üretilen 264 bin tek kullanımlık maske ele geçirildi.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sağlıksız koşullarda ve yetki belgesiz cerrahi maske üretimi yapıldığı bilgisini aldı.
İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin de katılımıyla 3 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan incelemede Sağlık Bakanlığından izin alınmadan, usulsüz ve steril şartlara aykırı şekilde maske üretildiği tespit edildi.
Operasyonda mevzuata uygun olmayan toplam 264 bin tek kullanımlık maske ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçak maske operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel
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