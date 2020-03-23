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Kaçak maske üretimi operasyonu; 25 bin maske ele geçirildi

SANCAKTPE'de tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen 25 bin maske ele geçirirken 1 kişi gözaltı alındı.

23.03.2020 21:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:41
Kaçak maske üretimi operasyonu; 25 bin maske ele geçirildi
SANCAKTPE'de tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen 25 bin maske ele geçirirken 1 kişi gözaltı alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınından sonra artan eldiven, dezenfektan ve maskeye ihtiyacını fırsata çevirmeye çalışarak, kaçak üretim yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Sancaktepe 'de bulunan bir tekstil atölyesinin mevcut üretimini durdurarak, hijyen kurallarına uygun olmayan ortamda, kalite standartlarını taşımayan tıbbi maske üretimi yaptığı belirledi. Tekstil atölyesinde üretilen tıbbi maskelerin piyasaya sürüleceğini tespit eden ekipler, operasyon kararı aldı. Gerçekleştirilen operasyonda, koliler içerisinde ve dikiş masalarında 25 bin maske ile maske yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan işletme sahibi hakkında kaçak üretim yapmak suçundan işlem yapıldı.

Polis kamerasına yansıyan operasyon görüntülerinde, hijyen kurallarına uyulmayan ortamda tıbbi maske üretimi yapıldığı görülüyor.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Etiketler : Sancaktepe, Güncel

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