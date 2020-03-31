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Kaçak maske üretimi yapan işyeri mühürlendi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hüdavendigar Mahallesi'nde kaçak olarak tıbbi maske üretimi yapan bir işyerine operasyon düzenledi.

31.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:39
Kaçak maske üretimi yapan işyeri mühürlendi
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hüdavendigar Mahallesi'nde kaçak olarak tıbbi maske üretimi yapan bir işyerine operasyon düzenledi. Yüzlerce maske ele geçirilirken, işyeri mühürlendi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilçede yayılmasına engel olmak maksadıyla çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, bu hastalığı fırsata çevirmek isteyenlere de göz açtırmıyor. Hüdavendigar Mahallesi'nde bir depoda kaçak olarak tıbbi maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit eden maskelerin üretimini durduran ekipler, iş yerini mühürledi. Üretilen yüzlerce maske imha edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki, vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek adına, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getiriyoruz. İlçemizin dört bir yanını dezenfekte ediyoruz. Maalesef bu durumu fırsata çevirmek isteyenler de çıkıyor. Bu salgın döneminde en önemli materyallerden biri de koruyucu maskeler. Bunu fırsat bilen bazı kişiler kaçak yollarla tıbbi maske üretimi yapmak istiyorlar. Bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin vermeyiz. Vatandaşlarımızdan da çevrelerinde kaçak olarak üretim yapıldığını fark ettikleri anda yetkili mercilere bildirmelerini istiyoruz" dedi. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel
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