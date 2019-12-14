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Kaçak midye avcılarına operasyon

Kocaeli'de "Sulak Alan" olarak ilan edilen deniz kıyısında kaçak avcılara yapılan operasyonda 2 çuval midye ve şahısların avlanmak için kullandığı 20 adet kürek ele geçirildi.

14.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:23Kaçak midye avcılarına operasyon
'de "Sulak Alan" olarak ilan edilen deniz kıyısında kaçak avcılara yapılan operasyonda 2 çuval midye ve şahısların avlanmak için kullandığı 20 adet kürek ele geçirildi.

Olay, Kocaeli'nin ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde "Sulak Alan" olarak ilan edinilen deniz kıyısında meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, her türlü avlanmanın yasak olduğu sahil kesiminde kaçak midye avcılarının midye topladığı ihbarını alan polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye intikal eden ekipler, şahıslara denizden çıkması için çağrıda bulundu. Ekipleri gören şahıslar kaçmaya çalıştı. Amfibik deniz aracı desteği ile yapılan operasyonda şahıslar yakalandı. Tarım İl Müdürlüğü kaçak avcılık yapan kişilere, yakalandıklarında yasal olarak cezai işlem uygulandı. Daha sonra tekrar denize açılan ekipler, 20 adet kürek ve iki çuval midye ele geçirdi. Ekipler, daha sonra midyeleri denize bıraktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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