Kaçak midyeciler yakalandı

Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı, 5 kişiyi 6 çuval midye ile kaçak olarak avlanırken suç üstü yakaladı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Karacabey
ilçesi Ballıkaya Mahallesi sahiline operasyon düzenledi. Kaçak midye avlayan 5 kişi, 4 adet tırmık, midye elemekte kullanılan düzenek ve 6 çuval midye ile birlikte suçüstü yakalandı. Kaçak midyeciler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince gerekli işlemler yapılırken, ele geçirilen midyeler denize salındı. - BURSA