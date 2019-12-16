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Kaçak midyeciler yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 5 kişiyi 6 çuval midye ile kaçak olarak avlanırken suç üstü yakaladı.

16.12.2019 18:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 19:04Kaçak midyeciler yakalandı
İl Komutanlığı, 5 kişiyi 6 çuval midye ile kaçak olarak avlanırken suç üstü yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına gelen ihbarı değerlendiren ekipler, ilçesi Ballıkaya Mahallesi sahiline operasyon düzenledi. Kaçak midye avlayan 5 kişi, 4 adet tırmık, midye elemekte kullanılan düzenek ve 6 çuval midye ile birlikte suçüstü yakalandı. Kaçak midyeciler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince gerekli işlemler yapılırken, ele geçirilen midyeler denize salındı. - BURSA

Karacabey, Jandarma, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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