Kaçak moloz dökümüne karşı denetimler sıklaştırıldı

Yapılan denetimlerde kaçak hafriyat döktükleri tespit edilen özel ve tüzel kişilere idari para cezası uygulanıyor.

Nevşehir Belediyesi, şehir merkezinde çevre ve görüntü kirliliği ile etkin mücadele kapsamında boş arazilere atılmış olan hafriyat ve moloz yığınlarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin çeşitli noktalarındaki yol kenarlarına ve boş arazilere gelişigüzel dökülerek çevre ve görüntü kirliliğinin oluşmasına neden olan moloz ve hafriyat yığınları iş makineleri yardımıyla temizlenirken kaçak dökümleri engellemek için de denetim çalışmaları sıklaştırıldı.

Nevşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; belediye tarafından hafriyat döküm alanı olarak Karayolları Asfalt Plenti yakınlarında ve Fen İşleri Müdürlüğü garajı arkasında iki ayrı alan belirlendiği ve bu alanların dışındaki bölgelere rastgele moloz ve çöp bırakan kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Nevşehir Belediyesinin çevreci yatırımlara büyük önem verdiği, bu kapsamda hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının Hafriyat Depolama Sahası dışına dökerek çevresel kirliliğe sebep olanlara 20 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacağının hatırlatıldığı açıklamada; ayrıca söz konusu atıkların kaldırılmasına ilişkin masraflarında bu kişilerden tahsil edileceği bildirildi.

Çevre kirliliğine asla müsaade edilmeyeceğini belirten belediye yetkilileri, bu konuda vatandaşları daha duyarlı olmaya davet ederek moloz döken kişileri Nevşehir Belediyesi'nin 153 Çağrı merkezi ile 0537 850 50 50 numaralı WhatsApp iletişim hattına bildirmelerini istedi.