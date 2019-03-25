Kaçak Nargile Tütünü İmalathanesine Operasyonu

Kaynak: AA

Adıyaman'da bir imalathaneye düzenlenen operasyonda 330 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir imalathanede nargile tütünü üretildiğini belirledi.İmalathaneye düzenlenen operasyonda, 330 kilogram satışa hazır nargile tütünü ve imalatta kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Y.G, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.