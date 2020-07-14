Kaçak ocak operasyonunda vagonda gizlenirken yakalandı
Kaçak ocak operasyonunda vagonda gizlenirken yakalandıZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde polisin düzenlediği kaçak kömür ocağı operasyonunda 2 işçi ocakta çalışırken yakalandı.
14.07.2020 21:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:49
Kaçak ocak operasyonunda vagonda gizlenirken yakalandı
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde polisin düzenlediği kaçak kömür ocağı operasyonunda 2 işçi ocakta çalışırken yakalandı.
Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde sorumluluk alanları içindeki ormanlık alanda kaçak kömür ocağı denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında iki kaçak kömür ocağı tespit edildi. Düzenlenen baskında, ocaklarda çalıştıkları tespit edilen 4 kişi hakkında tutanak tutuldu. İşçilerden G.K., ocak içinde bulunan kömür taşımada kullanılan vagon içinde gizlenirken yakalandı. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.
Kaynak: DHA