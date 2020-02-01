Haberler » Güncel » Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış (2) - Haber

Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış (2)

TUTUKLANDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak tekrar açılan ruhsatsız maden ocağının gözaltına alınan sahibi Olcay Adalı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

01.02.2020 19:37 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:37Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış (2)

TUTUKLANDI

'ın ilçesinde 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak tekrar açılan ruhsatsız maden ocağının gözaltına alınan sahibi Olcay Adalı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kilimli ilçesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Murat Ovaz'ın cenazesi, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesine getirildi. Ovaz'ın cenazesi, merkez camiinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Çengeller Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.



Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 09:13:46