Kaçak öğrenci servislerine dikkat... oda başkanından 'l' uyarısı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin'in kaçak bir servis aracının içerisinde unutularak hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçti. İstanbul 'da hostessiz ve yönetmeliğe uygun olmayan çok sayıda kaçak servis öğrencileri taşımaya devam ediyor. Kaçak çalıştıkları belirlenen sürücülerin araçları 60 gün trafikten men ediliyor ayrıca 5060 TL ceza kesiliyor. İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk velilere uyarılarda bulundu. Öztürk, Veliler, taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödeme de yapmasınlar dedi.Okul servis araçları ve personel servis araçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetmeliğine uygun olarak L plaka araçlarla hizmet veriyor. İstanbul'da bu yıl yaklaşık 20 bin L plakalı okul servis aracı trafiğe çıktı . Servis araçların Haziran 2019 tarihine kadar bu plakaları almaları gerekiyordu. Bugün İstanbul'da L plakaya sahip olmayan çok sayıda servis aracının kaçak servis olarak çalışmaya devam ettiği öğrenildi. İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kaçak servisleri velilerin nasıl anlayacağı ve ailelerin bu tür servisler için ne gibi önlemler alması gerektiği hakkında konuştu.TESTİ KIRILMADAN TEDBİRİ ALALIMAilelerin kaçak servisleri anlamasının artık çok kolay olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu Şu anda denetim okullar açıldığı için sıkça yapılıyor ama özellikle kenar semtlerde taşıt kartsız, yetki belgesiz servisler var. Bu konuda emniyetle, belediyeyle birlikte en kısa sürede denetimlerimiz başlayacak. Velilerimizi uyarmak istiyoruz. Taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödemede yapmasınlar. Bunlar yarın öbür gün başka bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacak. Onun için testi kırılmadan tedbiri alalım. L serisini sadece İstanbul da Okul ve personel servislerine verdiler. Mutlaka zaten arabaların arkasında okul taşıyorsa, okul taşıtı yazmalı, dur levhası olmalı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul taşıyorsa araçlarında rehber personel olmalı. Bu konuda işaretlerimiz çok aşikar yani onun için bilmiyordum demek çok şey değil, sadece biraz ucuz olduğu için ve ya çocuk eve 10 dakika erken gidecek diye korsan servisleri tercih edenler yarın, öbür gün olabilecek sıkıntılara da katlanmak zorunda kalacaklar 'ÇOCUKLAR BİZİM EN KIYMETLİMİZKaçak servislerin hiçbir resmiyetinin olmadığını belirten Öztürk, Parayı toplar gider, Allah korusun çocukların başına bir hal geldiği zaman bunun hesabını vermez, arandığı zaman bulamazsınız. Bu arabaların kimlerin adına kayıtlı olduklarını da çok fazla bilmiyoruz. Birçok taşıt kartsız, yetki belgesiz, işte belediyenin belirlediği sisteme dahil olmayan araç tamamen denetimsiz ve incelenmesi yapılmamış kişiler. biz bu sene alkol bağımlılık testinden tutunda sağlık raporuna, sabıka kaydına, ehliyet GBT'sine kadar, bir çok belgemizi belediyeye veriyoruz ondan sonra çalışma izni alıyoruz. Bu adamların böyle bir izin alma şansları zaten yok. Onun için tekrar tekrar velilere uyarmak lazım. Çocuklar bizim en kıymetlilerimiz, onları taşıyanlara, teslim ettiğimiz kişilere çok dikkat edelim ki yarın öbür gün aksilikler yaşamayalım dedi.İNTERNET SİTESİNDEN ARAÇ VE ŞÖFÖR SORGULANABİLİRAilelerin rahatlıkla servis aracını ve servis şoförünü sorgulayabileceğini de ileten Öztürk, Bu arabaları sorgulayacağımız en önemli sistem büyükşehir belediyemizin toplu ulaşım hizmetleri müdürlüğünün internet sitesi www.tuhim.gov.tr'ye girerek araçların plakasını yazarak taşımacılığa yetkili mi değil mi hepsini net bir şekilde görebilirler. Bir gün çocuklarını getirip götürme zahmetine daha katlansınlar, okulda çalışan arabanın plakasını aldıktan sonra aracı da sorgulasınlar. Alabiliyorsa şoförü de sorgulasınlar. Şoförlerin her türlü bilgisi TUHİM sisteminde var. Çocuklarımız çok kıymetli, öyle her önüne gelene çocuk teslim edilmez. Bizim aradığımız bu işi gerçekten meslek olarak yapan, çocuğu tanıyan, çocuğu davranışı bilen kişilere teslim edilmesi. Yarın öbür gün birçok olumsuzluk yaşıyoruz sene içerisinde. Kimi uyuşturucu kullanmış, kimi alkol bağımlısı, kimi başka türlü sabıkaları var. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalmamak için çocuklarını teslim ettikleri kişileri mutlaka sorgulasınlar diye konuştu.SERVİS ŞOFÖRLERİ VELİLERİN DE HATASI VARUzun zamandır servis şoförlüğü yaptığını belirten Enver Türkyılmaz da, şöyle konuştu Bu korsan servisleri her yerde görebiliyoruz. Velilerin bu konuda hatası var. Biraz daha uygun fiyata taşıdıkları için öğrencilerini teslim ediyorlar. Bizler profesyonel olarak çalışmakta olduğumuz halde kendimize müşteri bulamıyoruz. Yetkililerden şunu bekliyoruz, bu korsanları yakalayabilmeleri için sadece ana caddelerde uygulama değil, sokak aralarına sinsice saklanıp, çocukları ellerinden tutup alıp araçlarına götürüyorlar, sivil ekiplerin okulların etrafında gezmeli, bunları yakalayabilmeleri için. Bunlar bizim ekmeğimizi çalıyor. Ha benim paramı çalmış ha bizim öğrencimizi çalmış. Biz devlete kayıtlı resmi araçlarız. Şu an İstanbul'da Servis araçları ' L ' plaka adı altında toplanmaktadır. Herhangi biri bizim plakalarımızı Google da bile aratsa servis aracı olduğumuz çıkıyor, İBB servis yönetmeliği olarak girse bile bu sistemden plakaları sorgulatarak servis aracı olup olmadığını velilerimiz görebilirler. Bizim arabamızın trafik sigortası var, kaskosu var ve koltuk sigortası var. Kaçak servislerde bunların hiçbiri yok. ?100 TL'DEN KAÇMAK İÇİN KORSAN SERVİS KULLANIYORLARÖğrencilerin kendilerini aileden biri olarak gördüğünü belirten servis şoförü Atilla Keser ise, Sokak aralarında hep kaçak servislerle karşılaşıyoruz ve bunların olmamasını istiyoruz. Hiç birinde koltuk sigortası yok. Bizim araçlarımız ' L ' plaka aynı zamanda araçlarımızı herkes sorgulayabilir, araçlarımız GPS sistemi de mevcut, velilerimiz araçlarımızı takip edebilirler, servisin, öğrencinin nerede olduğunu her an takip edip görebilir. Biz ortalama 200-250 TL ye taşıma yapıyoruz. Korsanlar 100-150 TL ye taşıyorlar. 100 TL den kaçmak için korsan servisleri tercih ediyorlar. Velilerle görüşüyorlar, ara sokaklara araçlarını çekiyorlar, öğrencileri çıkışta alıp gidiyorlar ? dedi.Bu arada Fatih'te bir servis şoförünün kamerasına yansıyan görüntülerde, kacak servis olduğu iddia edilen araçta öğrenciler yer alıyor. Görüntülerde aracı kullanan kişinin yanına bir kişinin oturduğu ve aracın da perdelerinin kapatıldığı görülüyor.