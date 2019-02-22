Kaçak Oto Yedek Parça Operasyonu

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yasa dışı yollardan yurda getirilen 140 oto yedek parçası ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Maşukiye Mahallesi'nde yasa dışı yollardan yurda getirilen oto yedek parçalarının satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 150 bin lira olduğu değerlendirilen 140 oto yedek parçası ele geçirildi.Olayla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.