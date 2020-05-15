Kaçak oto yedek parça operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Çin'den yasa dışı yollardan getirilen 629 yedek parça ve aksesuara el kondu.

15.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:30
İstanbul'da düzenlenen operasyonda Çin'den yasa dışı yollardan getirilen 629 yedek parça ve aksesuara el kondu.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs'ta Ambarlı Gümrük Müdürlüğünden çıkan bir tıra ait konteynerde Çin'den kaçak yollarla oto aksesuarı ve yedek parçaların getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Fatih'te durdurulan tırda beyan dışı olduğu tespit edilen 22 stop lambası, 8 mercek far, 100 tepe lambası, 80 bagaj amörtisörü, 390 sis farı, 25 panjur ve 4 body kit olmak üzere toplam 629 oto yedek parça ve aksesuarı ele geçirildi.
Şüpheli Koray E. (41) de gözaltına alınırken, yedek parçaların tampon ve panjur olarak beyan edildiği, ancak yapılan denetimlerde beyen harici olan ürün güvenliği, uygunluk ve özel izin ile getirilmesi gereken farların konteynerin arka bölümünde istiflendiği tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kaçak oto yedek parça operasyonu

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel, Haber

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