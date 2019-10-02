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Kaçak papağan operasyonu: 45 papağana el konuldu

Kaçak papağan operasyonu: 45 papağana el konulduİSTANBUL - Türkiye'ye yurtdışından kaçak yolla getirilen ve uluslararası hayvan ticaretini düzenleyen CITES sözleşmesine aykırı olarak taşınan 45 papağana el konuldu.

02.10.2019 19:25
Kaçak papağan operasyonu: 45 papağana el konuldu
İSTANBUL - Türkiye'ye yurtdışından kaçak yolla getirilen ve uluslararası hayvan ticaretini düzenleyen CITES sözleşmesine aykırı olarak taşınan 45 papağana el konuldu. Bulgaristan'dan getirildiği belirtilen papağanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, yurda kaçak olarak getirilen papağanların ticaretini yapan şebeke tespit etti.
Yapılan çalışmalar kapsamında bir şebekenin Bulgaristan'dan Türkiye'ye papağan olarak bilinen kuş türlerinden getirdiğini belirleyen polis, bu hayvanların İstanbul'da satıldığını ortaya çıkardı. Çalışmalarını derinleştiren kaçakçılık polisi, Bulgaristan plakalı bir aracı il sınırından itibaren takibe alarak Mahmutbey Gişeler'de durdurdu. Ekiplerce durdurulan araçta yapılan aramalar sonucu 45 adet değişik cinslerde papağan ele geçirildi. Araca el konulurken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Papağan kaçakçısı 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaçak papağan operasyonu: 45 papağana el konuldu

Bulgaristan, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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