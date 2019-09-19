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Kaçak sağlık ürünü operasyonu

İstanbul'da yasadışı yollarla Hindistan'dan getirildiği belirlenen ve cinsel içerikli hap yapımında kullanılan 58 kilogram hammadde ile 825 kutu ilaç ele geçirildi.

19.09.2019 14:50
İstanbul'da yasadışı yollarla Hindistan'dan getirildiği belirlenen ve cinsel içerikli hap yapımında kullanılan 58 kilogram hammadde ile 825 kutu ilaç ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün yasa dışı yollarla Hindistan'dan Türkiye'ye getirttiği cinsel içerikli ilaç ham maddeleri hap haline dönüştürerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Büyükçekmece'de bir eve operasyon düzenleyen ekipler, Mehmet E'yi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramalarda, yasal izni bulunmayan ve cinsel içerikli hap yapımında kullanılan 58 kilogram Sildenafil ve Tadalafil ile 825 kutu ilaç bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaçak sağlık ürünü operasyonu

Hindistan, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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