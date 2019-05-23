Kaçak sakatat işlenen tesise, zabıtalar kokudan girmekte zorlandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çevre sakinlerinin kökü kokudan rahatsız olup şikayetçi olması üzerine eskiden besihane olarak kullanılan binada kaçak olarak hayvan sakatatlarının işlendiği belirlendi. Zabıta ekiplerinin kokudan girmekte zorlandığı, her tarafını kurtların sardığı hijyen koşullarından uzak tesiste, yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırıldığı da tespit edildi. İşletmecisine 20 bin lira para cezası kesilen tesisin, temizlenip, ilaçlandıktan sonra mühürleneceği bildirildi.Goncalı Mahallesi'ndeki, daha önce besihane olarak kullanılan bir tesisten kötü kokuların yayıldığı ihbarı üzerine Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün öğle saatlerinde denetim yaptı. Zabıta ekipleri, eski besihanenin hayvan sakatatlarının işlendiği tesise dönüştürüldüğünü belirledi. Hijyen koşullarının hiçe sayıldığı, kötü koku nedeniyle içeri girilmesinde bile zorlanılan tesis, zabıta ekiplerini de şaşırttı. Burunlarını kapatarak içeri girebilen görevliler, tesisin sadece içi değil, bahçesinde de şoke edici manzarayla karşılaştı. Büyükbaş hayvanlara ait sakatların işçiler tarafından sağlıksız bir ortamda ayıklanıp çorbacılara ve lokantalara satıldığı sanılırken, etraftaki kurtlar ve bahçedeki çürümüş sakatat parçaları dikkati çekti.Bahçedeki bir kamyonun içinde ise tonlarca ağırlıkta büyükbaş hayvan bacağı bulundu. Hayvan sakatatlarının kaçak olarak işlendiği tesiste Afganistan uyruklu işçilerin kaçak çalıştığı da belirlendi.Zabıta ekipleri, işletmeyi mühürlemek için tutanak hazırlarken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de tesisi işleten Ali Karamürsel'e 20 bin lira para cezası kesti. Aynı kişi hakkında daha önce de 23 kez işlem yapıldığı bildirildi. Tesis içindeki tüm sakatatlara imha edilmek üzere el konuldu. Tesisin, temizlenip, ilaçlandıktan sonra mühürleneceği bildirildi.

Kaynak: DHA