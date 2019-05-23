Kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza

ELAZIĞ'da jandarmanın arama yaptığı bir araçta yasa dışı toplanan 140 kilo salep soğanı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişiye toplam 240 bin 652 lira para cezası kesildi.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palu ilçesine bağlı Akbulut köyünde yasa dışı toplanan salep soğanının Diyarbakır'a götürüleceği bilgisi edindi. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin aracını Gökdere yolunda durdurarak arama yaptı. Aramalarda 140 kilo salep soğanı ele geçirildi.Çağırılan Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, salep soğanıyla yakalanan 4 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 240 bin 652 lira idari para cezası uyguladı. Koruma altında olan salep soğanları Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA