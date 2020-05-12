Kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 368 bin TL ceza kesildi

Elazığ'da kaçak olarak yüklü miktarda salep soğanı toplayan 5 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 368 bin 735 lira para cezası kesildi.

Kaçak salep soğanı toplayan 5 kişiye 368 bin TL ceza kesildi
12.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:47
Elazığ'da kaçak olarak yüklü miktarda salep soğanı toplayan 5 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 368 bin 735 lira para cezası kesildi. Son bir ay içerisinde salep soğanı toplarken yakalanan kişi sayısı 17'ye yükseldi, toplamda hepsine hem biyolojik çeşitliliği tahripten hem de korona virüs tedbirlerini ihlalden kesilen ceza miktarı da 1 milyon 291 bin 339 TL'ye ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Arıcak ilçesi kırsalında koruma altında olan salep soğanı toplandığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler kısa sürede 5 şüpheliyi salep soğanı toplarken suç üstü yakaladı. Yakalanan şahıslardan 50 kilogramdan fazla salep soğanı ele geçirildi. Durumdan haberdar edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekipleri salep soğanlarını teslim alıp yerinde ekimini gerçekleştirdi. 5 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan her birine 73 bin 747 TL olmak üzere toplam 368 bin 735 lira para cezası kesildi.

Bir ayda 17 kişiye 1 milyon 291 bin 339 TL para cezası kesildi

Biyolojik çeşitliliği ihlal ederek salep soğanı toplarken yakalanan kişi sayısı son bir ayda 17 oldu. Daha öncede Alacakaya ilçesinde 52 kilogram salep soğanı toplayan 6, Arıcak ilçesinde de 60 kilogramdan fazla salep soğanı toplayan 6 kişi suç üstü yakalanmıştı. Diyarbakır'dan geldikleri öğrenilen ve yakalanan 12 kişiye 922 bin 604 TL cezai işlem uygulanmıştı. Son olarak Arıcak ilçesinde yakalanan 5 kişiye de 368 bin 735 lira para cezası kesilmesiyle bir ayda uygulanan ceza miktarı 1 milyon 291 bin 339 TL'ye ulaştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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