Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kaçak satılan Kovid-19 test kitlerine el konuldu

İstanbul'da kaçak satılan 5 bin 575 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "hızlı tanı" test kitine el konuldu.

15.04.2020 15:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:15
İstanbul 'da kaçak satılan 5 bin 575 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "hızlı tanı" test kitine el konuldu.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli 'de bir tekstil atölyesinin deposunda Çin'den getirilen Kovid-19 test kiti satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 5 bin 575 hızlı tanı test kiti ele geçirildi.
Şüphelilere, idari para cezası uygulanırken, atölye zabıta ekiplerince mühürlendi.
Ayrıca ele geçirilen test kitleri, İstanbul Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Kaçak satılan Kovid-19 test kitlerine el konuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Şişli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Haberler ›› Güncel ››Kaçak satılan Kovid-19 test kitlerine el konuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:23: Karlıova'da Vefa Sosyal Destek Grubu köy köy gezip ihtiyaçları karşılıyor - Haber 16:23: Yıllarca gecikmeli aldıkları maaşları artık 2 gün öncesinde hesaplarına yatıyor - Haber 16:23: Çayırova'da 160 noktaya atık maske ve eldiven kutusu - Haber 16:22: Muğla'da belediyeden eczanelere 22 bin maske - Haber 16:22: Çaldıran Belediyesi araç filosuna bir yenisini ekledi - Haber 16:00: 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti - Magazin 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler