Haberler» Güncel» Haber

Kaçak sebze ve meyveye sıkı denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Turgutlu'da hal zabıta ekiplerinin yol denetimine katıldı.

30.07.2019 18:07 Kaçak sebze ve meyveye sıkı denetim
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Turgutlu'da hal zabıta ekiplerinin yol denetimine katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığına bağlı hal zabıta ekipleri, şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Arslan, da Turgutlu'da hal zabıta ekiplerinin yaptığı yol denetimine katıldı. Amaçlarının üreticiyi, korumak, haksız rekabetin ve kayıt dışının önüne geçmek olduğunu belirtenBüyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, bu doğrultuda denetim çalışmalarına devam edileceğini belirtti. - MANİSA

Ersoy Arslan, Turgutlu, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:19   12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de
03:40   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:33   Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
03:18   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
03:12   Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
03:09   Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde 6. gün
02:51   Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı