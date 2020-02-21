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Kaçak servislere fırsat tanınmıyor

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde çeşitli uygulamalar yapılarak uygunsuz araçlarla ilgili gerekli işlemler yapılmaya devam ediliyor.

21.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:05Kaçak servislere fırsat tanınmıyor
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde çeşitli uygulamalar yapılarak uygunsuz araçlarla ilgili gerekli işlemler yapılmaya devam ediliyor.

Çankırı il merkezinde yapılan uygulamaya takılan bir otobüsün trafikten çekme belgeli olduğu tespit edildi. Servis olarak kullanılan trafikten çekme belgeli otobüse ekipler tarafından ilgili maddeye yönelik 3 bin 701 lira cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan otobüs ise trafikten men edilerek Yediemin Otoparkı'na çekildi.

Vatandaşların daha güvenilir ve kurallara uygun araçlarda seyahat etmesi noktasında yapılan çalışmalara hız kesmeden devam edileceği kaydedildi. - ÇANKIRI

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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