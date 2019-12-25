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Kaçak sigara deposuna baskın

Afyonkarahisar polisi, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda kent merkezinde bir depoda kaçak tütün, kaçak çakmak ve tütün sarma kağıdı ele geçirdi.

25.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:02 Kaçak sigara deposuna baskın
Afyonkarahisar polisi, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda kent merkezinde bir depoda kaçak tütün, kaçak çakmak ve tütün sarma kağıdı ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından tespit edilen bir depoda yapılan aramada; 3 bin 985 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara, bin 447 karton gümrük kaçağı sahte bandrollü makaron, 34 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara, 55 kilogram mahberen marka gümrük kaçağı tütün, 24 kilogram açık kıyılmış tütün, 50 adet gümrük kaçağı çakmak, 90 adet gümrük kaçağı tütün sarma kağıdı, ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak 1 şüpheli kişiye adli ve idari işlem başlatılarak tahkikatların devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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