Kaçak sigara imalathanesine operasyon

Maltepe
'de kaçak sigara imalathanesine düzenlenen baskında 580 bin adet satışa hazır sigara makaronuyla 256 kilogram kaçak tu¨tu¨n ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨ğu¨ Kaçakçılık Suçlarıyla Mu¨cadele Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ ekipleri, tu¨tu¨n mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, hediyelik eşya satan du¨kkan göru¨nu¨mu¨ verilen kaçak sigara imalatı yapılan bir atölyeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 902 bin 600 boş makaron, 580 bin içi tu¨tu¨nle doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, 256 kilogram kaçak sigara tu¨tu¨nu¨ ele geçirildi.
Gözaltına alınan Mehmet T. (47) ve Esengu¨l G. (45) sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.