Kaçak sigara operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla 3'ü yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

10.06.2020 22:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:01
İstanbul'da kaçak sigara üreterek piyasaya sürdüğü iddiasıyla 3'ü yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy, Zeytinburnu ve Sancaktepe'de faaliyet yürüten 3 farklı şebekenin, ürettikleri yüklü miktarda kaçak sigarayı piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince çok sayıda adrese düzenlenen 3 operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada 2 milyon 5 bin boş makaron ve 5 bin 140 paket sigara ele geçirildi. Ayrıca sigara kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 araca da el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve haklarında idari para cezası uygulanan şüphelilerin tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı Kaçak sigara operasyonlarında 7 kişi gözaltına alındı

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Güncel, Haber

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