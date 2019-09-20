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Kaçak sigara operasyonu

Adana'da şehirlerarası bir yolcu otobüsünün gizli bölmelerde 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

20.09.2019 10:19
Adana'da şehirlerarası bir yolcu otobüsünün gizli bölmelerde 8 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 01 ALB 025 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolundaki uygulama noktasında durduruldu.
Otobüste yapılan aramada, motor ve arka yolcu koltuğuyla araç camı arasında bulunan gizli bölmelerde, 8 bin 950 paket kaçak sigara bulundu.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaçak sigara operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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