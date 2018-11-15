Kaçak Sigara Operasyonu - Karabük

Karabük
'te bir depoya düzenlenen operasyonda, 105 kilogram kıyılmış, 8 bin adet de makarona sarılmış tütün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak sigaraların piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, H.Ş'ye ait bir depoya operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 bin adet makarona sarılmış halde tütün ile 105 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karabük
15 Kasım 2018 Perşembe 18:38