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Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi Adana'da polisin durdurduğu otomobilin arka tampon ve koltuk içinde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildiADANA - Adana'da polisin durdurduğu otomobilin arka tampon ve koltuk içinde 3 bin 350 paket...

23.10.2019 10:28
Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
Adana'da polisin durdurduğu otomobilin arka tampon ve koltuk içinde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi
ADANA - Adana'da polisin durdurduğu otomobilin arka tampon ve koltuk içinde 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanında kaçaklığı önlemek için çalışma başlattı. Polis bu sırada bir otomobili şüphelenerek durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada önce arka koltuk kılıf altına gizlenmiş halde, daha sonrada arka tampon içine gizlenmiş 3 bin 350 paket kaçak sigara buldu.
Olayla ilgili M.K. isimli zanlı gözaltına alındı. Zanlı emniyete getirilip sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Kaçak sigara operasyonu: Otomobile gizlenen 3 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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